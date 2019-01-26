Алексей Ковалев не считает Овечкина лучшим россиянином в истории НХЛ

Тренер "Куньлуня", олимпийский чемпион Алексей Ковалев заявил, что не считает Александра Овечкина сильнейшим российским хоккеистом в истории НХЛ. Он отдает предпочтение Сергею Федорову и Павлу Дацюку.

– Александр Овечкин догнал Сергея Федорова и скоро станет самым результативным россиянином в НХЛ. Считаете ли его лучшим русским хоккеистом в истории лиги?

– У меня немножко другой взгляд. Ничего не имею против Александра – он великий игрок, отличный снайпер и все такое, но я всегда выбираю хоккеистов, которые максимально универсальны. Снайпер, плеймейкер, хорошо катается и отрабатывает в обороне – игрок, который способен на очень многое, поэтому и запоминается. Возьмем Федорова – он всегда был на виду, в каждом матче. Конечно, Овечкин заметен, но благодаря своим голам. А когда смотришь на Федорова, Дацюка, Малкина, сразу видишь их индивидуальность. И нет ничего, что им не под силу сотворить. Именно так я определяю классных игроков. Овечкин хороший снайпер, у него прекрасный бросок, он здорово играет в тело. Но я больше ценю целостных игроков.

– И кого же выберите лучшим среди россиян?

– Если брать двоих, это Федоров и Дацюк. Дело не в только одном суперброске – важны катание, владении шайбой, дриблинг, ведение игры. Как в старые времена, когда я смотрел игру тройки ЦСКА – слияние творчества, хоккейного чутья и понимания на льду. (Джиллиан Кеммерер)

Полное интервью Алексея Ковалева – здесь