Овечкин о шайбе Бэкстрема в овертайме матча с «Оттавой»: «Я называю это секси-гол»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу своего одноклубника Никласа Бэкстрема в овертайме матча с «Оттавой» (3:2 ОТ).

«Это был достаточно мощный гол для победной шайбы в овертайме?» — спросил у россиянина в послематчевом интервью журналист канала NBCS Washington Эл Коукен.

«Да. Знаете, я называю такие голы «секси-голами»», — ответил Овечкин.

Овечкин был признан первой звездой матча с «Оттавой», форвард сделал дубль в третьем периоде и перевел игру в овертайм. Позднее россиянин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Овечкин лидирует в списке лучших бомбардиров сезона и делит первое место в списке лучших снайперов сезона. После дубля в ворота «Оттавы» на его счету 759 шайб. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая идущему на третьей строчке Яромиру Ягру 7 голов.