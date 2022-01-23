Кожевников считает, что Овечкин должен догнать Ягра по голам в НХЛ до конца нынешнего сезона

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на дубль форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2 ОТ).

«До конца сезона Овечкин должен догнать Ягра. Саша — вообще молодец. Машина, машина, это «Феррари»! Дай бог, чтобы травм не было. Думаю, сейчас ему внимания будут больше уделять. В этом году Саша вряд ли Хоу догонит, но пару сезонов у него есть», — приводит «Чемпионат» слова Кожевникова.

После матча с «Оттавой» на счету Овечкина 759 голов в НХЛ. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставание от идущего на третьей строчке Яромира Ягра (766) составляет 7 шайб. Рекорд по количеству голов в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте идет Горди Хоу (801).