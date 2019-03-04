Александр Георгиев: "Трудно принять буллит Овечкина"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (2:3 Б) оценил буллит соотечественника Александра Овечкина.

Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина, что помешало россиянину бросить шайбу в пустой угол ворот. Арбитры после видеопросмотра приняли решение засчитать гол.

– Это сложно объяснить. Овечкин сделал ложный бросок, и я упал на колени раньше, – цитирует Георгиева сайт НХЛ. – Когда он продолжил движение, а начал двигать ногой и клюшкой одновременно. Когда он собирался бросать, я чувствовал, что мой щиток находится на льду. Не думаю, чтобы там было много места и был пустой створ ворот. Трудно это принять.