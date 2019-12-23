Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам прошедшей недели, сообщает официальный сайт НХЛ.

Третьей звездой стал голкипер «Коламбуса» Йонас Корписало. В четырех матчах он одержал четыре победы, пропуская в среднем лишь 1,5 шайбы за встречу и отражая 93,9 процента бросков.

Второй звездой выбран защитник «Нэшвилла» Роман Йоси. В 4 матчах швейцарец набрал 7 (6+1) очков.

Первой звездой признан нападающий «Флориды» Ноэль Аккьяри. Он сделал хет-трики в двух матчах подряд, а всего набрал 8 (7+1) баллов за результативность в 3 встречах. Он стал вторым игроком в истории «Пантерз» после Павла Буре, который смог отметиться хет-триками в двух играх подряд.