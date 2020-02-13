47 российских хоккеистов сыграли в текущем сезоне НХЛ. Это рекорд в эпоху потолка зарплат

Защитник «Калгари» Александр Елесин дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (3:5). Он стал 47-м россиянином, сыгравшем в текущем сезоне. Это рекордный показатель в эпоху потолка зарплат, с сезона 2005/06.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2005/06, когда сыграли 46 российских игроков (43 полевых и 3 вратаря). Сейчас 40 полевых и 7 голкиперов.