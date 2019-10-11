4 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома проиграл «Тампа-Бэй» — 3:7. По 4 очка в составе победителей набрали Стивен Стэмкос (1+3) и Никита Кучеров (2+2). Также на счету россиянина показатель полезности «+3», 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 20.23 на льду. У Михаила Сергачева результативная передача и «+1» за 19.59. Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28.

У Ильи Михеева 1 силовой прием за 16.27 (3.01 — в меньшинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)

Голы: Пойнт — 1 (Стэмкос, Кучеров), 2:28 — 0:1. Юнссон — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 4:19 — 1:1. Таварес — 1 (Холл, Капанен), 7:46 — 2:1. Кучеров — 2 (бол., Хедман, Чирелли), 11:24 — 2:2. Шаттенкирк — 3 (Джонсон), 12:45 — 2:3. Мэттьюс — 6 (Маззин, Нюландер), 17:56 — 3:3. Стэмкос — 3 (бол., Чирелли, Пойнт), 19:17 — 3:4. Пойнт — 2 (Кучеров, Стэмкос), 30:46 — 3:5. Палат — 2 (Чирелли, Сергачев), 43:56 — 3:6. Кучеров — 3 (Стэмкос), 46:57 — 3:7.

Вратари: Андерсен (Хатчинсон, 46:57) — Василевский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (13+11+4) — 33 (14+10+9).

Наши: Михеев (16.27/0/0) — Кучеров (20.23/2/+3), Сергачев (19.59/1/+1).

11 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

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