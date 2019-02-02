36 сэйвов Василевского помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс"

"Тампа-Бэй" по буллитам выиграл у "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0 Б). Для команды из Нью-Йорка это второе поражение кряду.

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 из 36 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Тампа-Бэй" - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Хедман.

Вратари: Грайсс - Василевский.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 36 (11+10+11+4) - 41 (14+10+16+1).

Наши: - - Кучеров (20.05/2/0), Сергачев (17.41/0/0).

2 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.