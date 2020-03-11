31 сэйв Шестеркина помог «Рейнджерс» обыграть «Даллас»

«Даллас» уступил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Для «Старз» это поражение стало шестым подряд.

Российские нападающие команды из Нью-Йорка Павел Бучневич и Артемий Панарин сделали по голевой передаче. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Голы: Фокс — 8 (Панарин), 0:19 — 0:1. Зибанежад — 40 (Лемье, Бучневич), 10:12 — 0:2. Какко — 9 (Хауден, Фаст), 27:03 — 0:3. Какко — 10 (Зибанежад, Фокс), 37:18 — 0:4. Хинтс — 19 (бол., Хейсканен, Перри), 41:23 — 1:4. Кольяно — 3 (Хейсканен, Павелски), 51:52 — 2:4.

Вратари: Бишоп (57:46) — Шестеркин.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 33 (9+11+13) — 27 (10+9+8).

Наши: Гурьянов (15.30/2/-1) — Бучневич (16.46/1/+2), Панарин (20.01/1/+1).

11 марта. Даллас. American Airlines Center.