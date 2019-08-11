Ярослав Аскаров: "Еще не осознал, что мы сделали, выиграв у Канады"

Вратарь юниорской сборной России U-18 Ярослав Аскаров - о золоте на Кубке Глинки - Гретцки.

- Самый сложный момент - концовка третьего периода - 3-4 минуты, когда нас поджали, и мы не могли выйти из зоны, - сообщил Аскаров. - Ребята - молодцы, помогли мне, я помог им. Хорошо, что все так закончилось.

- Вам было тяжело из-за плохого льда?

- Это всем мешаешь. Тут жарко, плюс 31 градус. Когда много атак и бросков, начинаешь задыхаться. Лед быстро сильно портиться, покрывается большим слоем снега, много разрезов и трещин - неудобно.

- Счастливы после этой победы?

- Еще не осознал, что мы сделали.

- Команда была единым кулаком или растет поколение, которое наведет шороху во всем мире?

- Про второе я не могу сказать. Сто процентов - у нас была команда и семья. Друг за друга до последней секунды боролись и верили в победу, в команду. Мы с пацанами устраивали собрания без тренерского штаба. Сказали, что скоротечный турнир, и надо выигрывать. Последний раз брали золото 24 года назад?

- Да, в 95 году.

- Все по силам. Оказалось, действительно так. (Алексей Шевченко)