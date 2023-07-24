Умер рекордсмен сборной Финляндии по хоккею Юрье Хакала

Шестикратный чемпион Финляндии по хоккею Юрье Хакала скончался в возрасте 91 года, сообщает Iltalehti.

Сообщается, что Хакала умер у себя в коттедже, причина смерти не сообщается.

Он выступал за финские команды «Ильвес», ХПК, «Таппара» и «СайПа». Также он является четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионата страны.