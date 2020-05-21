Умер олимпийский чемпион Александр Герасимов

Сегодня, 21 мая, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР Александр Герасимов, сообщается в официальном Twitter клуба.

— Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста, — отмечено в сообщении.

По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА, в частности тренировал Алексея Крутова.