Умер олимпийский чемпион Александр Герасимов
13:54
Сегодня, 21 мая, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР Александр Герасимов, сообщается в официальном Twitter клуба.
— Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста, — отмечено в сообщении.
По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА, в частности тренировал Алексея Крутова.
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