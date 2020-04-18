Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Третьяк и Ротенберг передали врачам защитные костюмы

16:23
Роман Ротенберг и Владислав Третьяк. Фото ФХР
Роман Ротенберг и Владислав Третьяк. Фото ФХР
Теги:

Президент ФХР Владислав Третьяк и глава штаба сборных команд России Роман Ротенберг приняли участие в акции помощи врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс». Они передали партию защитных костюмов врачам московской больницы номер 67 имени Ворохобова.

— Заботу о врачах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, проявили лидеры Федерации хоккея России Владислав Третьяк и Роман Ротенберг, — сообщили в больнице. — Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными насущная необходимость, обеспечивающая ежедневную безопасность работы.

Дополнительная информация:

https://www.sport-interfax.ru/704883

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир