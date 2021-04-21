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Хоккейная лига Онтарио объявила об отмене сезона

09:51
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Хоккейная лига Онтарио на официальном сайте 21 апреля объявила об отмене сезона из-за коронавируса. Об этом заявил комиссар ОХЛ Дэвид Бранч.

«Мы постоянно вели диалог с властями Онтарио, чтобы сезон начался. К сожалению, нам не удалось найти никакого решения, которое оптимально подошло бы и местным властям, и представителям медицинского контроля в регионе, и командам. Наши желания сыграть в хоккей разбиты опасения, в связи с пандемией коронавируса в мире и возможными рисками из-за этого», — заявил Бранч.

Изначально сезон ОХЛ должен был начаться 4 февраля.

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