Он был одним из шести трехкратных. 80 лет назад родился Виктор Кузькин

Сегодня, 6 июля, исполнилось бы 80 лет легендарному советскому хоккеисту Виктору Кузькину. На протяжении всей своей карьеры защитник выступал за ЦСКА. В составе армейцев он выиграл 13 чемпионатов и шесть Кубков СССР, а также шесть Кубков европейских чемпионов.

В составе сборной СССР Кузькин выиграл восемь чемпионатов мира и стал одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов. Он выиграл золото Игр-1964, 1968 и 1972. Помимо него, три Олимпиады выигрывали Виталий Давыдов, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк и Андрей Хомутов.

Скончался Кузькин 24 июня 2008 года в возрасте 67 лет из-за проблем с сердцем во время дайвинга.