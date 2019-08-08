Хабибулин - о жизни в Виннипеге: "Однажды ударило минус 71 мороза"

Бывший вратарь "Виннипега" и "Финикса" Николай Хабибулин в интервью "СЭ" рассказал о том, как клуб переезжал из одного города в другой. "Джетс" переехали из Виннипега в Аризону в 1996 году.

– Я сначала расстроился. Все-таки Виннипег – это Канада, хоккейный город. И вся атмосфера, болельщики, плей-офф, все в белых майках. Выходишь на игру, и мурашки по коже.

Вот как там относились к команде! И когда объявили, что "Джетс" уезжают из города, и это последний день, то люди плакали. Очень эмоциональный момент.

Но потом команда переехала в Финикс. И когда начинаешь там жить, то понимаешь – когда у тебя зимой не минус 35, а плюс 25, то это не может не нравиться.

– Правда, что в Виннипеге построен целый город под землей – торговые центры, связанные коридорами?

– Это уже в мое время существовало. Ты мог выйти из гостиницы и спокойно пройти километра два под землей. Или по стеклянным тоннелям над дорогой. Помню, однажды ударило минус 71 мороза…

– А по Цельсию?

– Это по Цельсию. Если не ошибаюсь, Виннипег – самый холодный город на Земле с населением от 500 тысяч человек.

Полностью интервью Николая Хабибулина – здесь