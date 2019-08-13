"Флорида" выведет из обращения номер Луонго

"Флорида" выведет из обращения 1-й номер, под которым выступал голкипер Роберто Луонго. Он станет первым игроком в истории клуба, который удостоился подобной чести. Торжественная церемония пройдет 7 марта 2020 года, сообщает официальный сайт команды.

40-летний канадец этим летом объявил о завершении карьеры. Всего он провел 19 сезонов в НХЛ.

За карьеру Луонго выступал за "Айлендерс", "Ванкувер" и "Флориду". Всего сыграл в лиге 1044 матча – второй показатель среди вратарей за всю историю. Также он занимает третье место по количеству побед – 489.

Луонго является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), а также двукратным чемпионом мира (2003, 2004).​