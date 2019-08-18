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«Авангард» встретится с болельщиками в Омске перед началом сезона

16:31
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27 августа в Омской крепости пройдет презентация «Авангарда» перед новым сезоном КХЛ. В ходе мероприятия будут разыграны поездки в Балашиху на домашний матч команды, сообщает Twitter омичей.

Напомним, что «Арена-Омск», на которой прежде «Авангард» проводил домашние игры, начала разрушаться и была признана аварийной. Из-за этого омский клуб был вынужден переехать в подмосковную Балашиху.

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