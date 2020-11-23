Евгений Монс выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Витязь», а сейчас играет на Украине.

Чемпионат Украины

— Знаю, что после матча в Киеве с «Соколом» вы поехали в Кременчуг, и сразу у вас было собрание. Это очень необычно, хоть вы и проиграли. Обычно разбор переносят на следующий день.

— Да, но мы же проиграли. Впрочем, общение было недолгим. Нам просто напомнили, что мы уступили «Кременчугу» в финале чемпионата Украины, призвали собраться и быстро отпустили по номерам.

— Как вы добирались из Киева?

— На автобусе. Ехали пять часов, но в дороге поспали, так что все отлично. Я бы вообще не акцентировал внимание на этом собрании. Думаю, что если бы мы победили в Киеве, то его не было.

— Вы все время на автобусах?

— В прошлом плей-офф играли с «Днепром» и туда летели на чартере. Был важный матч, кажется, шестой. Но это исключение. Расстояния тут небольшие, так что несколько часов на автобусе никого не утомят.

— Что самое тяжелое для вас в чемпионате Украины?

— Отсутствие семьи. Карантин не позволяет мне привезти сюда семью, ребенок пошел в первый класс, а я пропустил это. Да и потом, один из моих партнеров как-то заморочился насчет того, чтобы привезти родных. Скажу, что это весьма непросто.

— А если говорить про спортивную составляющую? Я впервые посмотрел матч чемпионата Украины между «Донбассом» и «Соколом». Павел Бучневич говорит, что это напоминает российскую Высшую лигу. Мне кажется, что это не совсем так.

— Тут все очень быстро бегают. Скорости весьма приличные. Поначалу мне очень сильно не хватало мотивации выкладываться в каждой встрече полностью, тем более, есть соперники более низкого уровня. Но потом все это прошло, да и вообще чемпионат значительно подровнялся.

— Некоторые судейские решения в игре были слабыми. Они не подсуживают, нет. Им просто не хватает мастерства.

— Я слышал, что арбитров, работавших на финале чемпионата Украины, вообще отстранили и они больше не судят. Не знаю, насколько это правда. Согласен насчет арбитров. Но с этим просто надо смириться и не обращать внимание.

— Вы живете и играете в Дружковке, хотя представляете Донецк, который находится недалеко от спорной территории. Часто ли вас будят выстрелы и канонада?

— Смешно, что все об этом говорят, но я вообще никогда не слышал никаких выстрелов или грохота орудий. Это никак не проявляется, мне даже кажется, что ничего никогда и не происходило. Когда подписывал контракт, то, конечно, были в голове мысли, что может быть опасно, но по факту оказалось, что за время нахождения на Украине ни разу не было повода забеспокоиться.

— Еще один важный вопрос: вы гражданин России. Некоторые не понимают, что вы спортсмен и ваше дело играть в хоккей, а к вооруженному конфликту вы не имеете никакого отношения.

— Ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Ни в Дружковке, ни в любом другом городе, где приходилось побывать. В городе, где сейчас выступает «Донбасс», команду любят, к хоккеистам относятся уважительно. Не было никаких проблем ни в Киеве, ни в Кременчуге. Нигде.

— Русский понимают?

— Там, где мы играем, только на русском и говорят. В других городах тоже все отлично, никогда никаких проблем не было.

— С трибун-то все равно что-нибудь кричат?

— Сейчас проходит без зрителей, но в прошлом сезоне ничего подобного не слышал.

— Кухня-то по-прежнему идеальная?

— О да. Мы сейчас приехали в Кременчуг, живем в довольно скромной гостинице, ничем не примечательной. Но кухня здесь шикарная, все приготовлено с любовью.

— Вес, наверное, скачет?

— Во время сезона — нет, а когда был карантин, то килограмма три прибавил. Потом правда, все сбросил.

— В «Донбассе» много российских ребят. Вас собирали под Континентальный кубок, который отменили. Сказалось ли это на финансировании?

— Мы и сами туда не попали бы, так как проиграли финал. Все до сих пор не могут отойти от поражения, расстроены и намерены в этом сезоне все-таки выиграть чемпионат. Но в клубе ничего не изменилось. Платят вовремя, гривнами. Меняем их на рубли.

— Много платят?

— Уровень хороших клубов ВХЛ. Но суммы не такие, чтобы говорить о них. Но по организации вообще никаких проблем нет. Ни разу не сталкивался с какой-нибудь сложностью.

— Про возвращение «Донбасса» в КХЛ что-нибудь слышно?

— Знаю, что владелец команды по-прежнему хочет команду в КХЛ, об этом говорят. Думаю, как только появится возможность, это будет сделано.

Тренер «Витязя» обещал разбить мою приставку

— Понимаете, что лично вам будет трудно найти работу в КХЛ после выступления на Украине?

— Да, тут у меня никаких иллюзий нет. Да уже и 32 года исполняется, а КХЛ омолаживается.

— Была же возможность закрепиться в «Витязе».

— Да, и я очень благодарен Михаилу Кравецу за то, что он мне неоднократно предоставлял шанс. Руководство хотело со мной расстаться еще перед сезоном-2019/20, но он поверил в меня. Я не смог показывать хоккей, который требовался тренеру. По разным причинам, но никаких обид на клуб у меня нет.

— Говорили, что вам мешает любовь к компьютерным играм. И однажды тренер вам просто запретил играть.

— Запрет был, не скрою. Как-то наш главный сказал, что если увидит у меня приставку даже на выезде, то разобьет ее. Но не скажу, что дело в этом. Уже давно я не провожу за игрой много времени. Например, тут, на Украине, времени свободного больше, но пары часов мне вполне хватает.

— Правда, что вы сильнейший игрок страны по игре в NHL на приставке?

— Не самый лучший, но один из сильнейших.

— У вас талант? Можете ли вы меня научить играть?

— Нет, научить не смогу. Видимо, действительно что-то дано. Но я меньше времени этому уделяю. Раньше мог и в коммерческих турнирах участвовать, даже какие-то деньги на этом зарабатывать. Сейчас, правда, трудней. Почему-то российским игрокам не дают возможность принимать участие в международных турнирах, но вроде бы скоро это изменится.

— Есть кто-то в «Витязе», кто бы мог вас обыграть в компьютерный хоккей?

— Смеетесь, что ли? Конечно, нет. Да и я с ними и не играл, мне это совсем не интересно. Разный уровень. Хотя один раз разыграл Петра Кочеткова. Он-то про мои достижения ничего не знал, сыграли на спор.

— На деньги?

— На упаковку колы. Я в первом матче ему поддался, он повысил ставку и был разгромлен — 7:0. В команде все смеялись над Петей. Как попался-то? Вроде же известный факт.

— А вы играли с лучшим игроком мира?

— Да. Это парень из Финляндии. Невероятно виртуозный. Выиграть у него ни разу не удалось, но в России нет геймеров, которых бы я не обыгрывал, из тех, кто играет на довольно серьезном уровне.