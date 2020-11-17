КХЛ далеко до НХЛ, но уровень лиги все равно очень высокий. Она действительно вторая в мире

Обозреватель «СЭ» приводит веские аргументы, доказывающие это популярное утверждение

Кубок «Карьяла» раскрыл глаза

КХЛ — отличный, весьма плотный и сложный турнир. Масса подобных отзывов от иностранцев, приезжавших играть и работать в Россию, долгое время воспринималась как обычная дипломатия. Не станешь же ты разносить на чем свет стоит место, где тебе надо зарабатывать на будущее? Вспоминается смешной ролик с Ягром, обещавшим поднять игру на новый уровень.

Но почему-то за глаза даже российские хоккеисты любят пройтись с критикой по организации. Особенно те, кто имеют опыт выступлений в НХЛ. И играют у нас по-старомодному, и звезд мало, и народ ходит неважно, и вообще слово «колхоз» лишним в оценке происходящего не бывает. Последняя характеристика стала нарицательной, хотя в коллективном хозяйстве как таковом ничего плохого нет. Успешной лигу делают не один-два человека — это работа десятков и сотен людей.

КХЛ, особенно в нынешнем сезоне, заслуживает порцию комплиментов. Хотя бы за сам факт проведения турнира в непростых условиях из-за «короны» со всеми вытекающими. Изначально хвалить я ничего и никого не собирался. Но недавний Кубок «Карьяла», на котором молодежная сборная России обыграла всех соперников, которые в массе своей были гораздо старше, заставил взглянуть на нашу лигу иначе. С некоторой гордостью.

Отдавая дань тренерским талантам Игоря Ларионова и его ассистентов, нельзя отрицать очевидного. Команда, в которой от силы несколько хоккеистов начали играть заметную роль на взрослом уровне (Подколзин, Чинахов, наверное, Аскаров и Чистяков), убедила в своей силе всю Европу. А в КХЛ многие из этих парней пробиваются с трудом и получают мало игрового времени. Это свидетельствует совсем не о консерватизме тренеров. В эпоху «короны» такой подход вышел из моды. Молодым постоянно дают шансы даже в ЦСКА, СКА, «Салавате Юлаеве» — клубам, в которые раньше пробиться 18-19-летним парням было сравни чуду.

Дело совсем в другом. Средний уровень КХЛ настолько хорош, что закрепиться сразу мало у кого получается. Чемпионаты Швеции, Финляндии, Чехии заметно слабее. Пусть и у них есть какие-то достоинства. В Швейцарии на диком кураже разрывает всех любимец Уфы Умарк (16 очков в 8 матчах). Позади него в списке бомбардиров встречаются любопытные фамилии — те, кто уже отдал лучшие годы КХЛ либо там так и не заиграл: Коварж, Гундерсон, Червенка, Андригетто, Стольберг.

АХЛ не гарантия качества

Введение жесткого потолка не могло в одночасье изменить общую картину. В числе лидеров находятся примерно те же самые клубы. Но вот есть взлет «Трактора». Как убеждает руководство клуба, год назад у него не было ни единого шанса подписать Калинина, Бывальцева, Манухова. Эти игроки по большей части пребывали на вторых ролях или полировали скамейку в топ-клубах. Сейчас набрать людей про запас уже нельзя, вот и приходится больше обращать внимание на собственную молодежь. А те, кто перешел в клубы статусом пониже, делают их сильнее, что сказывается в лучшую сторону на чемпионате в целом. С Йори Лехтеря СКА расстался без особых сожалений — финн на сегодняшний день лучший бомбардир чемпионата и показывает чуть ли не самый эффективный хоккей в своей карьере.

Очевидным свидетельством в пользу КХЛ является тот факт, что здесь могут заиграть на крутом уровне далеко не все. Дэнфорт был главной звездой чемпионата Финляндии на протяжении пары лет, Буше три года очень здорово выступал за фарм-клуб «Ванкувера», Пилута дважды выбирали на Матч звезд АХЛ. Себя они ярко проявить смогли. Но выясняется, что АХЛ — это вовсе не гарантия качества.

«Торпедо» самостоятельно набрало оттуда легионеров, не ориентируясь на подсказки агентов. А толку? Если от имеющего опыт НХЛ Уайдмэна есть еще польза в большинстве, то Клоос и Шварц — это середняки. Надежные, но с неба звезд не хватающие. Легионер обязан делать разницу. Оберг имел за спиной хорошее резюме, но в «Тракторе», где работает разумный Гатиятулин, пока не раскрылся. И тут вопрос надо задавать именно шведу с тонкой душевной организацией.

Один из лучших игроков чемпионата Швейцарии Песонен с трудом адаптируется в «Магнитке». Его соотечественник Ламикко выглядит как крепкий работяга без искры и почти ничем не выделяется. Оба — чемпионы мира-2019 в составе сборной Финляндии.

Многого ждали, если судить по приличным зарплатам, и от Голдобина с Воробьевым. Оба на уровне АХЛ были вполне конкурентоспособны. Вот только в ЦСКА и «Салавате Юлаеве» соответственно у них получается далеко не все. Воробьев и вовсе попал в опалу к главному тренеру Томи Лямся. Толчинский два сезона приходил в себя в ЦСКА, вернувшись из Северной Америки, и только в «Авангарде» превращается в звезду лиги.

Лига держит марку даже во времена « короны »

Неровная подготовка к сезону из-за вспышек «короны», карантины, молодежные составы — неприятные факторы, влияющие на состояние команд. Но в этом можно выявить и положительные моменты. По сравнению с прошлым годом на 0,43 гола в среднем за игру поднялась результативность. За ее рост постоянно бьются во всем мире. Лично я не готов увязывать красоту и зрелищность хоккея только с большим количеством заброшенных шайб. Факт тем не менее позитивный, как его не препарируй.

При этом надо учитывать, что откровенных аутсайдеров в лиге немного. Безнадежное рижское «Динамо», сомнительный при новом руководстве «Сочи» и менявшийся несколько раз по разным причинам (визы, вирус, бюджет) «Куньлунь». В НХЛ тоже есть «Детройт» и «Баффало», обжившие подвалы таблицы, несмотря на помощь в виде высоких номеров драфта.

Очевидно, что в связи с ограничениями по зрителям хоккей воспринимается не столь эффектно, как было раньше. При пустых трибунах нельзя воссоздать в полной мере атмосферу большого шоу. Что-то надо делать и с минимальным количеством звезд первой величины, способных продвинуть хоккей за пределы своего маленького мирка. Эта большая проблема, остро стоящая перед лигой с тех пор, как ее покидали Ягр, Яшин, Морозов, Радулов и молодые таланты типа Кузнецова с Капризовым. Амбициозные планы догнать и перегнать НХЛ закончились с падением заоблачных цен на энергоносители. Уважать себя самих порой бывает сложно. Но надо начинать хотя бы с малого. В сложные времена «короны» и урезания бюджетов КХЛ держит марку.