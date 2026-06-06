Мбаппе: «Мечтаю сыграть против Роналду и Неймара на их последнем чемпионате мира»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что мечтает сыграть против сборных Португалии и Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Я мечтаю сыграть против Криштиану [Роналду] и Неймара на чемпионате мира. Это будет их последний чемпионат мира», — цитирует Мбаппе Sorare.

Франция в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

27-летний Мбаппе в сезоне-2025/26 провел 44 матча за «Реал», забил 42 гола и сделал 7 результативных передач. На счету форварда 97 матчей и 56 голов за сборную Франции.