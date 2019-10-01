Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча против ЦСКА (3:9).

— «Спартак» играет 1:0 с «Автомобилистом». А от ЦСКА пропускает 9 шайб. Что сломалось?

— Я сейчас с командой говорил: не они нас обыграли, а мы сами себя обыграли. Мы сделали ошибки, которые нельзя было делать.

— Настроение ни при чем?

— Да при чем тут настроение. Просто череда ошибок.

— При счете 2:3 могли получить большинство, но Федоров после свистка взял и удалился. Как вы относитесь к этому, ведь он не первый раз такое допускает?

— У нас вообще проблемы с дисциплиной. У нас вшестером выскакивают игроки.

— Как это возможно вообще? Вы ведь были в большинстве на тот момент.

— Ну как так вышло? Я согласен с вами. Но в голову людям не залезешь. Вроде все знают, кто кого будет менять. Меняются, и тут один выскакивает. Ты просто офигеваешь и думаешь: что вообще с ним, он нормальный? Это не первый период и не третий. Второй! Ну должен же ты быть умнее!

— Это крупнейшее ваше поражение в КХЛ. Какой главный его урок?

— Ошибки. Во-первых, мы играли против чемпионов. Очень хорошая команда. Там олимпийских чемпионов прилично. Во главе с главным тренером. Да, я многих знаю, но не с ними же играю, а против них. Поэтому... Может быть, в следующей нашей встрече будет по-другому. Я надеюсь на это. Надеюсь, что мы извлечем уроки, поработаем.

— Вы сказали, что разберете ошибки. Можно разбирать ошибки с тренерским штабом. А можно с игроками. Но некоторые тренеры после таких поражений просят просто забыть матч.

— Я ребятам дам отдохнуть. Не сразу же займемся. Мы всегда разбираем с игроками видео. Чем больше мы им показываем и рассказываем, а не то, что говорим им, мол, ты такой-то и такой-то, тем лучше. Сегодня один совершает такую ошибку, завтра другой. Поэтому мы просто говорим им: вот это так, вот это — так. И все. (Игорь Еронко)

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