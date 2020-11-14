Знарок: «Хорошо, что мы вовремя встали на свои рельсы»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (7:3).

— Олег Валерьевич, показалось, что при счете 5:1 появилась некая вальяжность, потому что соперник сразу реализовал большинство?

— У нас было ненужное меньшинство, я согласен с вами. Хорошо, что мы вовремя встали на свои рельсы, — цитирует тренера сайт «Витязя».

— После этого матча «Спартак» стал третьей командой по реализации большинства, дополнительно поработали над этим моментом?

— Немного да.

— У вас три очень хороших праворуких игрока Широков, Федоров и Бакош, которые могут играть по левому борту в большинстве. Как вы принимаете решение, кто из них будет?

— Я принимаю решения, мне есть с кем посоветоваться.