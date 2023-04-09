Жарков после окончания сезона может перейти в «Автомобилист»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Авангарда» Владимир Жарков по окончании сезона покинет омский клуб.

По нашей информации, Жарков скорее всего продолжит карьеру в «Автомобилисте». Зарплата игрока может составить около 50 миллионов рублей, включая бонусы.

35-летний Жарков играет за «Авангард» с 2021 года. В регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона он набрал 10 (3+7) очков в 54 встречах. В плей-офф на его счету 2 передачи в 13 встречах.