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Воробьев: «Мы были близки к тому, чтобы вытащить игру с «Авангардом»

04:11
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного матча КХЛ против «Авангарда» (2:4).

«Очень четко соперник реализовал два большинства. Мы были близки к тому, чтобы вытащить игру. Но, как ни старались, не смогли этого сделать», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд и идет на 2-м месте в Восточной конференции КХЛ с 62 очками. У «Металлурга» 55 баллов и 3-я позиция.

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