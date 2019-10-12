Владимир Крикунов: «Проспали начало игры, побежали забивать и пропустили»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче с «Автомобилистом» (6:3).

— Мы проспали начало игры, побежали забивать и пропустили, — приводит слова тренера официальный сайт москвичей. — Но ребята молодцы, терпели. Еременко играл первую игру после большого перерыва. Хорошо, что во втором периоде сравняли. Парни были настроены и продолжали атаковать. Мы были посвежее, но это логично. Когда четвертый гол забили — стало полегче, и смогли на кураже забить еще.

— Удовлетворены ли игрой Еременко и вернетесь ли вы к схеме два через два, когда вратари чередовались каждые две игры?

— Мы посмотрим. Бочаров играет хорошо. За что его снимать с игры? Это здорово, когда в команде есть два сильных вратаря.

— Муранов и Индрашис начали набирать очки. Можно ли сказать, что атака «Динамо» начала выходить из кризиса?

— Я говорил две игры назад, что мы стабилизировали состав. Замены только вынужденные. Вот Моисеев схватил дисквалификацию. Когда у нас игроки не набрали форму, нам необходимо было тасовать. Сейчас есть три звена стабильные. Отсюда и рождаются голы.

— Тарасов и Афиногенов вновь не играют. Отчаялись ждать?

— У Тарасова случилось самое страшное горе, которое может произойти. Умерла мама. Мы хотели заглушить это хоккеем, но все равно тяжело. Ему надо восстановиться. Будет играть конечно же.

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