Виктор Тихонов: «Билялов в очередной раз стоял на голове»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов подвел итог итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

— Нам было важно забить первый гол, потому что мы знали какие в Новосибирске болельщики, как классно они гонят свою команду вперед. Билялов сегодня в очередной раз стоял на голове, спасибо ему, он очень хорошо играет и выручает нас. Столько играть в меньшинстве — это наш недостаток. Мы должны знать, когда сыграть жестче, а когда аккуратнее.