Ротенберг о хет-трике Демидова в ворота «Витязя»: «Мы все кайфовали»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру нападающего армейского клуба Ивана Демидова, который оформил хет-трик в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).
— Главный тренер «Витязя» Павел Десятков, подводя итоги матча, заявил, что СКА успел забить два гола, пока «мы обалдевали от фамилии соперника». Вероятно, речь об Иване Демидове, который оформил хет-трик. Вы тоже обалдевали от его игры сегодня?, — вопрос корреспондента «СЭ».
— Мы все кайфовали. А вы кайфовали? (корреспондент ответил «да») Все кайфуют, это хорошо. Хоккей — командный вид спорта. Очень классное командное взаимодействие, работа всей пятерки на атаку.
Иван — молодец. Мы с ним много работаем, чтобы повысить его КПД. С каждой игрой, с каждой тренировкой Иван все улучшает. Хочу его поблагодарить за то, что он так усердно трудится над собой, как и вся команда. Но надо работать дальше, — ответил Ротенберг.
Демидов в этом сезоне провел 48 матчей в КХЛ и набрал 40 (19+21) очков.
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