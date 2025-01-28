Ротенберг о хет-трике Демидова в ворота «Витязя»: «Мы все кайфовали»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру нападающего армейского клуба Ивана Демидова, который оформил хет-трик в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).

— Главный тренер «Витязя» Павел Десятков, подводя итоги матча, заявил, что СКА успел забить два гола, пока «мы обалдевали от фамилии соперника». Вероятно, речь об Иване Демидове, который оформил хет-трик. Вы тоже обалдевали от его игры сегодня?, — вопрос корреспондента «СЭ».

— Мы все кайфовали. А вы кайфовали? (корреспондент ответил «да») Все кайфуют, это хорошо. Хоккей — командный вид спорта. Очень классное командное взаимодействие, работа всей пятерки на атаку.

Иван — молодец. Мы с ним много работаем, чтобы повысить его КПД. С каждой игрой, с каждой тренировкой Иван все улучшает. Хочу его поблагодарить за то, что он так усердно трудится над собой, как и вся команда. Но надо работать дальше, — ответил Ротенберг.