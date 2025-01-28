«Куньлунь» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» в домашнем матче победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).

«Куньлунь» набрал 48 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Трактор» с 70 очками занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.