«Сочи» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» на выезде победило «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Торпедо» набрало 54 очка и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 33 очками — на 11-й строчке.