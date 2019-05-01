"Трактор" не стал продлевать контракты с 14 игроками, сообщает официальный сайт челябинского клуба.

В связи с истечением срока контрактов "Трактор" покидают: защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александр Бергстрем, Данила Губарев, Рихард Гюнге, Егор Дугин, Семен Кокуев, Александр Рыбаков, Райан Стоа и Йонас Энлунд.

В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 "Трактор" занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил "Автомобилисту" в серии со счетом 0-4.