«Трактор» отправил Лещенко в список отказов
11:05
«Трактор» поместил нападающего Вячеслава Лещенко в список отказов, сообщает официальный сайт клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать хоккеиста.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с «Сочи».
Всего в КХЛ Лещенко провел 292 матча, набрал 98 (44+54) очков.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/36201-vyacheslav-leshchenko-vystavlen-na-draft-otkazov/