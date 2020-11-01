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«Трактор» отправил Лещенко в список отказов

11:05
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«Трактор» поместил нападающего Вячеслава Лещенко в список отказов, сообщает официальный сайт клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать хоккеиста.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с «Сочи».

Всего в КХЛ Лещенко провел 292 матча, набрал 98 (44+54) очков.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/36201-vyacheslav-leshchenko-vystavlen-na-draft-otkazov/

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