«Трактор» отправил Лещенко в список отказов

«Трактор» поместил нападающего Вячеслава Лещенко в список отказов, сообщает официальный сайт клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать хоккеиста.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с «Сочи».

Всего в КХЛ Лещенко провел 292 матча, набрал 98 (44+54) очков.