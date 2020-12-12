«Трактор» обменял Берглунда в «Северсталь»

«Трактор» произвел обмен с «Северсталью». Нападающий Якоб Берглунд продолжит карьеру в череповецкой команде, сообщает сайт клуба из Челябинска.

В обмен «Трактор» получит денежную компенсацию и права на шведского защитника Людвига Бюстрема.

29-летний Берглунд в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. До этого он выступал за «Нефтехимик».

26-летний Бюстрем играет в финском «Кярпяте». В этом сезоне на его счету 12 (4+8) результативных баллов в 16 встречах.