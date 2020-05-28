Нападающий СКА Владимир Ткачев, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды с 42 очками в регулярном чемпионате, переподписал контракт с клубом еще на два сезона с зарплатой в 60 миллионов рублей. Прежнее соглашение истекало весной 2021 года.

Вратарь армейцев Магнус Хелльберг также согласился пойти на понижение зарплаты, заключив новый двухлетний контракт. Он получит в предстоящем сезоне 50 миллионов, в последующем — 60.

24-летний Владимир Ткачев в прошдешем сезоне набрал 42 (14+28) очка в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 4 матча и 6 (1+5) очков. 29-летний Магнус Хелльберг в 26 матчах регулярного чемпионата в среднем отражал 92,7 процента бросков. (Михаил Зислис)