«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил серию побед до пяти матчей

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Трактор» со счетом 5:2.

Для московского клуба это пятая победа подряд, челябинцы прервали свою серию из трех побед.

После этого матча «Спартак» с 53 очками поднялся на четвертое место в Западной конференции, «Трактор» с 35 баллами остался на последней строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Калинин — 4 (Бэйлен, Косов), 0:35 — 1:0. Херсли — 6 (бол., Карсумс), 10:26 — 1:1. Основин — 7 (Меньшиков), 34:44 — 2:1. Кокарев — 3 (Аркалов, Рылов), 35:16 — 2:2. Карсумс — 10 (Ганзл), 36:24 — 2:3. Рылов — 6 (бол., Зубов, Федоров), 43:50 — 2:4. Ганзл — 8 (бол., Рылов, Зубов), 58:14 — 2:5.

Вратари: Федотов — Беспалов.

Штраф: 39 — 8.

Броски: 35 (12+11+12) — 32 (12+14+6).

Судьи: Букин, Кулаков.

27 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.