«Сочи» победил «Куньлунь»
19:19
«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 2:0. Голы забили Шон Коллинс и Мальте Стремвалль.
Для Сочи это четвертая победа подряд. У «Куньлуня» прервалась серия из пяти побед.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Коллинс — 5 (Эллис, Бертильссон), 17:22 — 1:0. Стремвалль — 6 (бол., Росен, Коллинс), 19:22 — 2:0.
Вратари: Налимов — Грубец (57:56 — 59:51).
Штраф: 18 — 10.
Броски: 24 (11+7+6) — 19 (6+7+6).
Судьи: Гофман, Рогачев.
3 ноября. Сочи. ДС «Большой».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...