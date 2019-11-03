«Сочи» победил «Куньлунь»

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 2:0. Голы забили Шон Коллинс и Мальте Стремвалль.

Для Сочи это четвертая победа подряд. У «Куньлуня» прервалась серия из пяти побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Коллинс — 5 (Эллис, Бертильссон), 17:22 — 1:0. Стремвалль — 6 (бол., Росен, Коллинс), 19:22 — 2:0.

Вратари: Налимов — Грубец (57:56 — 59:51).

Штраф: 18 — 10.

Броски: 24 (11+7+6) — 19 (6+7+6).

Судьи: Гофман, Рогачев.

3 ноября. Сочи. ДС «Большой».