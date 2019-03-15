СКА – вторая по посещаемости команда текущего сезона в Европе

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала ежегодный рейтинг срдней посещаемости матчей европейских команд, где питерский СКА занял второе место, сообщает официальный сайт IIHF. Средний показатель команды из Санкт-Петербурга составляет 13016 зрителей.

Первое место в 18-й раз подряд занял швейцарский "Берн" – 16290 человек. На третьей строчке расположился немецкий "Айсберен Берлин" – 12026 зрителей. В десятку также попало минское "Динамо" (9495) и "Йокерит" (8768).

КХЛ заняла второе место в Европе по средней посещаемости (6397). Лидирует чемпионат Швейцарии – 6949 зрителей.

​1."Берн" – 16 290

2. СКА – 13 016

3. "Айсберен Берлин" – 12 026

4. "Кельнер Хайе" – 11 573

5. "Адлер Мангейм" – 11 422

8. "Динамо" Мн – 9495

10. "Йокерит" – 8768

12. ЦСКА – 8501

13. "Спартак" – 8341

14. "Локомотив" – 7876

19. "Ак Барс" – 7119

21. "Трактор" – 7026

22. "Металлург" – 6964

25. Рижское "Динамо" – 6669

28. "Слован" – 6450

29. "Барыс" – 6448.

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