СКА – вторая по посещаемости команда текущего сезона в Европе

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала ежегодный рейтинг срдней посещаемости матчей европейских команд, где питерский СКА занял второе место, сообщает официальный сайт IIHF. Средний показатель команды из Санкт-Петербурга составляет 13016 зрителей.
Первое место в 18-й раз подряд занял швейцарский "Берн" – 16290 человек. На третьей строчке расположился немецкий "Айсберен Берлин" – 12026 зрителей. В десятку также попало минское "Динамо" (9495) и "Йокерит" (8768).
КХЛ заняла второе место в Европе по средней посещаемости (6397). Лидирует чемпионат Швейцарии – 6949 зрителей.
1."Берн" – 16 290
2. СКА – 13 016
3. "Айсберен Берлин" – 12 026
4. "Кельнер Хайе" – 11 573
5. "Адлер Мангейм" – 11 422
8. "Динамо" Мн – 9495
10. "Йокерит" – 8768
12. ЦСКА – 8501
13. "Спартак" – 8341
14. "Локомотив" – 7876
19. "Ак Барс" – 7119
21. "Трактор" – 7026
22. "Металлург" – 6964
25. Рижское "Динамо" – 6669
28. "Слован" – 6450
29. "Барыс" – 6448.