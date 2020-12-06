«Локомотив» выиграл у «Сибири», Красковский оформил дубль

«Сибирь» проиграла «Локомотиву» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Новосибирске.

В составе ярославской команды дубль на счету Павла Красковского, еще по разу отличились — Владимир Ткачев и Егор Коршков.

У «Сибири» голы забивали — Данил Романцев, Олег Ли и Юусо Пуустинен.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Пуустинен — 13 (Руохомаа, Йокипакка), 8:13 — 1:0. Красковский — 8, 16:59 — 1:1. Красковский — 9 (Рафиков, Ландер), 34:17 — 1:2. Ткачев — 6 (Каюмов), 43:58 — 1:3. Романцев — 6 (бол., Йокипакка, Пуустинен), 50:31 — 2:3. Ли — 10 (Хохлов), 52:27 — 3:3. Коршков — 11, 61:11 — 3:4.

Вратари: Сятери — Паскуале.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 31 (12+8+10+1) — 28 (8+10+8+2).

Судьи: Бондарь, Овчинников.

6 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».