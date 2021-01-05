6:5! «Авангард» одолел «Салават Юлаев» в овертайме. Ковальчук забил гол

«Салават Юлаев» принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали победу в овертайме со счетом 6:5.

Автором победной шайбы стал нападающий Иржи Секач. Также в составе омичей отличился форвард Илья Ковальчук (также в его активе голевая передача). Дубль на счету защитника «Авангарда» Оливера Каски.

У «Салавата» две шайбы забросил нападающий Маркус Гранлунд.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 5:6 ОТ (2:2, 0:1, 3:2, 0:1)

Голы: Жарков — 4 (Науменков, Кадейкин), 4:43 — 1:0. Хохлачев — 10 (бол.), 10:52 — 1:1. Ковальчук — 2 (Емелин, Семенов), 15:16 — 1:2. Кугрышев — 8 (бол., Маннинен, Алексеев), 17:37 — 2:2. Семенов — 8, 38:19 — 2:3. Науменков — 6 (Жарков, Кадейкин), 43:25 — 3:3. Каски — 9 (Емелин, Секач), 47:31 — 3:4. Гранлунд — 18 (Науменков, Ларсен), 55:05 — 4:4. Каски — 10 (бол., Толчинский), 56:52 — 4:5. Гранлунд — 19 (Ларсен, Хартикайнен), 58:53 — 5:5. Секач — 10 (бол., Ковальчук, Зернов), 63:32 — 5:6.

Вратари: Метсола (58:05 — 58:53) — Грубец.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (12+10+12+0) — 26 (9+9+6+2).

Судьи: Франо, Хрибик.

5 января. Уфа. «Уфа-Арена».