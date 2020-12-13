Пулккинен: «В Локомотиве» меня приняли очень хорошо, никаких проблем с адаптацией нет»

Форвард «Локомотива» Теему Пулккинен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3).

«Играли две хорошие команды, в первую очередь с отличной обороной. Забивать им трудно. В итоге мы забросили на одну шайбу меньше и не можем быть довольными результатом. Но в целом игра была неплохой с обеих сторон. Если говорить об игре в большинстве, то до этого матча меня в команде не было, поэтому говорить, почему не получалось, не могу. У нас были шансы в большинстве, хорошо двигали шайбу, был бросок в перекладину. Не назвал бы это большинство «Локомотива» плохим.

Что касается моей адаптации в команде — хорошо знаю Петерссона, с которым играли в «Динамо», с Марченко провели несколько лет вместе в системе «Детройта». Это те, кого я знаю лучше остальных. Но вообще — меня приняли очень хорошо. Никаких проблем с адаптацией нет», — приводит слова Пулккинена официальный сайт КХЛ.