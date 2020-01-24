«Первые дни Максим боролся за жизнь». В программе Малахова рассказали о травме хоккеиста Кондратьева

Врач «Амура» Евгений Харченко в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» рассказал о состоянии капитана хабаровского клуба Максима Кондратьева.

Напомним, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря хоккеист стал участником конфликта с бизнесменом Алексеем Марковым.

— Была тяжелейшая черепно-мозговая травма. Первые дни Максим боролся за жизнь. Этот критический период уже позади. Сейчас капитан себя чувствует лучше — он контактный, он разговаривает. То, что Максим выбыл до конца сезона — это точно. В дальнейшем уже будет идти речь о том, сможет ли он вообще продолжить карьеру.