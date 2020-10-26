Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2 ОТ).

— Хорошая игра от обеих команд, — цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ. — «Северсталь» показала быстрый силовой хоккей. Нам пришлось перестроиться во время первого перерыва, удалось поменять игру и неплохо действовать во втором и третьем периодах. К сожалению, не удалось победить в основное время. Колосов провел фантастический матч, он все время держал нас в игре. Обидно заработать только одно очко в таком матче.

Связана ли результативность Егора Шаранговича с капитанской нашивкой? Не думаю. Егор очень хороший игрок, который может играть на высоком уровне. Он знает, когда нужен команде, и прекрасно выполняет свою работу.