Николай Цулыгин: «После матча с ЦСКА «Салават», видимо, надел корону»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

— Хорошая и добротная игра со стороны «Авангарда», — цитирует Цулыгина официальный сайт КХЛ. — Мы пропустили много контратак, которыми воспользовался соперник. Это решило исход матча. Не обращали внимания, что у соперника нехватка защитников. Даже если она и есть, то у соперника очень хорошее нападение. Если уж кому и расслабляться, то точно не нашим защитникам. Нас наказали за ошибки, сейчас будем разбираться. После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону. Перестали дорабатывать хорошие моменты, начали играть не в тот хоккей, в который нужно. Играли безответственно, отсюда такой результат.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков