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Николай Цулыгин: «После матча с ЦСКА «Салават», видимо, надел корону»

04:49
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

— Хорошая и добротная игра со стороны «Авангарда», — цитирует Цулыгина официальный сайт КХЛ. —  Мы пропустили много контратак, которыми воспользовался соперник. Это решило исход матча. Не обращали внимания, что у соперника нехватка защитников. Даже если она и есть, то у соперника очень хорошее нападение. Если уж кому и расслабляться, то точно не нашим защитникам. Нас наказали за ошибки, сейчас будем разбираться. После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону. Перестали дорабатывать хорошие моменты, начали играть не в тот хоккей, в который нужно. Играли безответственно, отсюда такой результат.

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