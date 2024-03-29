Никита Зайцев может вернуться в КХЛ

Как стало известно «СЭ», защитник Никита Зайцев в ближайшее межсезонье может вернуться в КХЛ, его контракт с «Чикаго» истекает 30 июня этого года.

По нашей информации, главный претендент на Зайцева — ЦСКА.

В текущем сезоне 32-летний защитник набрал 7 (2+5) очков в 32 матчах за «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее он выступал за «Оттаву», «Торонто», ЦСКА и «Сибирь».

ЦСКА вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде.