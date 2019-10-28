«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 в матче с «Адмиралом» и одержал рекордную победу подряд

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» (4:3). По ходу встречи хозяева уступали со счетом 0:3, но смогли отыграться и установить новый клубный рекорд по длительности победной серии — 6 побед подряд. Отметим, что все шесть матчей команда Вячеслава Буцаева выиграла с разницей в одну шайбу.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:0, 1:3, 3:0)

Голы: Глазачев — 7, 21:46 — 0:1. Вихарев — 7 (Бобряшов), 23:13 — 0:2. Вихарев — 8 (Коннов, Бакош), 26:00 — 0:3. Уайт — 7 (бол., Мерфи, Пайгин), 31:25 — 1:3. Берглунд — 4 (Захарчук, Падакин), 43:53 — 2:3. Шарифьянов — 1 (Черников, Шарипзянов), 44:13 — 3:3. Митчелл — 7 (Брынцев, Порядин), 47:23 — 4:3.

Вратари: Шарыченков (Барулин, 23:13) — Олкинуора (Красоткин, 47:23, 58:56 — 59:58).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 47 (18+9+20) — 13 (2+5+6).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

28 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 2779 зрителей.

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