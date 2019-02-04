Моуринью прибыл на арену в Балашихе. Фото

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью прибыл на арену в Балашихе на матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА, который состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Фотографию португальца в профиль опубликовала пресс-служба омского клуба, а также начальник управления клуба по связям с общественностью Олег Малицкий выложил ролик с участием Моуринью.

Ранее сообщалось, что португальский специалист проведет стартовое вбрасывание перед началом игры.

Напомним, что в январе Моуринью в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал об этом приглашении, правда, не уточнив, о каких клубах и какой встрече идет речь.

Последним клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед". Он был отправлен в отставку в декабре 2018 года.

А кто это к нам пришёл? pic.twitter.com/9XRneHvE8W – Олег Малицкий (@Double_Minor) 4 февраля 2019 г.

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