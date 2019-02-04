Моуринью прибыл на арену в Балашихе. Фото

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью прибыл на арену в Балашихе на матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА, который состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Фотографию португальца в профиль опубликовала пресс-служба омского клуба, а также начальник управления клуба по связям с общественностью Олег Малицкий выложил ролик с участием Моуринью.
Ранее сообщалось, что португальский специалист проведет стартовое вбрасывание перед началом игры.
Напомним, что в январе Моуринью в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал об этом приглашении, правда, не уточнив, о каких клубах и какой встрече идет речь.
Последним клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед". Он был отправлен в отставку в декабре 2018 года.
А кто это к нам пришёл? pic.twitter.com/9XRneHvE8W– Олег Малицкий (@Double_Minor) 4 февраля 2019 г.
#МощныйМатч – особенный гость. Кто же он 🤔 pic.twitter.com/L1MxnhFq1M– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.
Особенный идёт на #МощныйМатч, но в качестве кого? 🤔#SpecialOne pic.twitter.com/vWJyNxm7Ul– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.