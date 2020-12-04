Морозов: «Ни один клуб КХЛ не превышал потолок зарплат»

Президент КХЛ Александр Морозов рассказал, что клубы не превышают установленный потолок зарплат.

«Для того чтобы клубы не превысили потолок зарплат, Лигой разработан специальный онлайн-калькулятор, при помощи которого можно увидеть платежную ведомость в режиме реального времени. В нем предусмотрено все: что учитывается в потолке, что нет. Помимо этого, мы в постоянном контакте с клубами, особенно с теми, кто находится близко к верхней границе потолка. На предмет всех предполагаемых сделок мы консультируем их, предупреждаем о возможном превышении.

Если говорить о конкретных ситуациях – естественно, ни один клуб потолок зарплат не превышал. В случае нарушения игрока просто нельзя заявить для участия в матчах чемпионата. Понимаю, что неспециалистам тяжело разобраться во всех тонкостях регламента, поэтому и есть высказывания, что та или иная команда превысила потолок», – приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.