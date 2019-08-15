Минское «Динамо» подписало контракт с Грецким

Минское «Динамо» подписало контракты с Вячеславом Грецким и Дмитрием Дерябиным, сообщает официальный сайт клуба.

Дерябин заключил трехлетний двусторонний контракт. В сезоне-2017/18 он стал первым воспитанником команды, сыгравшим в КХЛ. В прошедшем сезоне он отыграл в «Седар Рэпидз» из USHL. В 48 играх регулярного чемпионата он набрал 3 (1+2) очка в 48 матчах, а в плей-офф набрал 1 (0+1) очко в 6 встречах.

Вячеслав Грецкий заключил контракт на два года. В прошедшем сезоне он набрал 16 (10+6) очков в 51 матче чемпионата Белоруссии за «Динамо-Молодечно», а также отметился 5 (2+3) очками в 12 встречах.