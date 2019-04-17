Михаил Григоренко: "Думаю, в следующей игре тоже забью в пустые ворота"

Лучший бомбардир ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу армейцев в третьем матче финала Кубка Гагарина над "Авангардом" (2:0, 3-0), а также свой очередной гол, забитый в пустые ворота

– Михаил, вы забиваете уже четвертый гол.

– Так получается. Просто удачное стечение обстоятельств. Хорошо обороняемся, а "Авангард" снимает вратаря.

– Сложнее было в Балашихе играть?

– На самом деле, я бы сравнил эту игру с прошлой. Все развивалось по одному сценарию. Но мы дотерпели – сумели забить вовремя.

– Почему именно ЦСКА удается забить в нужный момент?

– Мы просто верим в нашу систему, играем. У команды нет задачи бежать сломя голову.

– За первые два периода дали совершить "Авангарду" восемь бросков. Установка такая была?

– Мы играли больше в атаке, поэтому бросков у соперника было мало. Плюс сегодня нам в большинстве удалось поиграть.

– В следующей игре в пустые ворота забьете?

– (Смеется.) Думаю, что да. (Алена Гребенькова)

Все о КХЛ – здесь