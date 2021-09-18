Квартальнов: «Следующий матч Уил точно пропустит»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0).
— Когда ноль пропускаешь — это хорошо. Игра начинается со счета 0:0, кто одну забрасывает — тот побеждает. Забили, победили. Тимур молодец, непростой матч провел. Он дал нам шанс. Здорово, что вымучили этот гол, — цитирует тренера сайт казанцев.
— Вы говорили, что важно выиграть со счетом 1:0, забить трудовой гол. Для чего это важно?
— Посмотрите в турнирную таблицу. Нам важны любые победы. Плохие, хорошие — сейчас любые победы придают сил команде. Ребята в атаке немного нервничают, многое у них не получается. Все идет от обороны: надо хорошо сыграть в обороне и будет хорошо в атаке.
— Как себя чувствует Джордан Уил?
— Он болеет.
— А когда вернется на лед?
— Следующий матч точно пропустит.
— Какое эмоциональное состояние у команды после победы?
— Неплохое. Когда побеждаешь — всегда все хорошо.
— Как оцените игру Тимура Билялова?
— Тимур ноль пропустил — как оценить? Очень хорошо.
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