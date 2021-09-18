Квартальнов: «Следующий матч Уил точно пропустит»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0).

— Когда ноль пропускаешь — это хорошо. Игра начинается со счета 0:0, кто одну забрасывает — тот побеждает. Забили, победили. Тимур молодец, непростой матч провел. Он дал нам шанс. Здорово, что вымучили этот гол, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Вы говорили, что важно выиграть со счетом 1:0, забить трудовой гол. Для чего это важно?

— Посмотрите в турнирную таблицу. Нам важны любые победы. Плохие, хорошие — сейчас любые победы придают сил команде. Ребята в атаке немного нервничают, многое у них не получается. Все идет от обороны: надо хорошо сыграть в обороне и будет хорошо в атаке.

— Как себя чувствует Джордан Уил?

— Он болеет.

— А когда вернется на лед?

— Следующий матч точно пропустит.

— Какое эмоциональное состояние у команды после победы?

— Неплохое. Когда побеждаешь — всегда все хорошо.

— Как оцените игру Тимура Билялова?

— Тимур ноль пропустил — как оценить? Очень хорошо.